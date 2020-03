Coronavirus: siderweb al fianco della filiera

Versione stampabile

Tutta la filiera mondiale dell’acciaio si confronta con la sfida del coronavirus e quella italiana – siderweb compreso – impara ad utilizzare tecniche e strumenti nuovi per comunicare, al proprio interno e con l’esterno. Siderweb, come sempre è pronto a fare la sua parte per essere al fianco degli operatori di settore e per continuare a fornire informazioni aggiornate e supporto. A spiegare tutto è il direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo.

Anche se tutte le aziende hanno immediatamente preso tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e limitare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, questa ha inevitabilmente determinato una radicale modifica degli assetti produttivi in Italia ed in Europa. Dove la situazione, come peraltro nell’intero pianeta, risulta ancora in piena evoluzione nel corso della settimana soprattutto dopo il varo del nuovo DPCM ribattezzato «chiudi Italia» varato ieri dal Consiglio dei ministri.

Si allungherà quindi la lista degli impianti fermi che al momento vede diversi produttori già con i cancelli chiusi: Acciaierie Venete (siti di Bs), Alfa Acciai, Beltrame, Cogne Acciai Speciali, Danieli Automation, Duferdofin Nucor, Feralpi Siderurgica Lonato, Ferriera Valsabbia, Ferrosider, IRO, Liberty Steel magona, Riva Acciaio a Lessegno, Cerveno e Sellero, Tenaris Dalmine e JSW Steel. A parlarne è il direttore responsabile di siderweb Davide Lorenzini.

Come detto, il mercato siderurgico nazionale è stato contraddistinto da una serie di chiusure, in particolare nella produzione di acciaio. Le transazioni vanno quindi assottigliandosi sempre più, ed i volumi sono in discesa, considerando anche il fatto che molti utilizzatori si stanno fermando, come per esempio quasi tutta l’automotive europea. I prezzi, al momento, stanno risentendo poco di questo andamento. Si ha l’impressione, però, che potrebbe presto verificarsi un’importante sterzata del mercato. Il parere del responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb Stefano Ferrari.