Coronavirus: CNH sospende i dividendi

Versione stampabile

CNH Industrial, almeno per il momento, non è in grado di stabilire se sarà in grado di distribuire dividendi tra i propri azionisti. L’annuncio arriva insieme alla conferma che l’assemblea degli stessi azionisti sarà tenuta il 16 aprile ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, come precedentemente annunciato.

«La battaglia globale contro il Covid-19 – spiega il gruppo – ha generato un impatto senza precedenti sulle attività economiche, anche nei mercati nei quali opera la società. In considerazione delle sfide e delle incertezze associate a questa situazione, come misura precauzionale, la società ha deciso di ritirare la proposta di distribuire un dividendo dall’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti».

A causa delle limitazioni ai viaggi «e delle locali restrizioni relative alla possibilità di radunarsi in seguito alla diffusione del Covid-19 – dice anncora CNH – è previsto che gli amministratori esecutivi e non esecutivi partecipino all’assemblea da remoto. Alla luce delle limitazioni sopracitate, la società non si aspetta che gli azionisti partecipino di persona all’assemblea. Invece, si raccomanda loro di procedere con sollecitudine a esprimere il loro voto in anticipo, via delega o online».