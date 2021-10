Made in Steel Diary

Versione stampabile Translated by Deepl

Rivivi in digitale tutto quello che ti sei perso dell’edizione 2021 di Made in Steel. L’evento ospitato dal fieramilano Rho ha dato vita ad una tre giorni intensa e ricca di contenuti. Una tre giorni raccontata in diretta dalla nostra siderwebTV, ripercorri da casa i contenuti condivisi da siderweb per non perderti nulla di quest’edizione eccezionale.

5 ottobre

Made in Steel 2021 si è aperta nel migliore dei modi con iconvegni – “Made in Steel 2021 – Il futuro si plasma sull’acciaio”; “Steel Vision: prepararsi all’acciaio del domani” – e dalla cerimonia di conferimento dei “Made in Steel Awards 2021”.

Mentre nello speaker corner della siderweb TV si sono alternati Luigi Cuzzolin Pipex, Nicola Zamboni Morandi Steel, Andrea Tonini BM Group, Stefano Scolari ABS, Stefano D'Aprile Commerciale Siderurgica Bresciana, Luigi Morsut e Giampietro Benedetti Danieli, Paolo Franceschetti Slingofer, Stefano Dall'Aglio Sider Center, Massimo Gelati dell’omonimo gruppo e Carolina de Miranda ORI Martin.



6 ottobre

Tra i momenti salienti, ovviamente, l’Assemblea generale di Federacciai con la presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Altri eventi di giornata sono stati il convegno “Polis, innovazione e sostenibilità per una nuova idea di mondo” e due incontri tecnici: quello dal tema “Dalla captazione alla distribuzione: l’acciaio inossidabile nel ciclo integrato dell’acqua potabile” organizzato dal Centro Inox e quello su “H2Burn Technology. Bruciatori alta efficienza per la transizione energetica” a cura di GF Elti.

Mentre nello speaker corner della siderweb TV si sono alternati Andrea Gabrielli, del Gruppo omonimo; Giulio De Bardi, Tecnolaser; Giuseppe Pasini Feralpi; Antonello Pensotti FIMI; Giuseppe Cavalli Alfa Acciai; Saverio Monti Laminati Metallici; Caterina Epis Fondazione Promozione Acciaio; Giorgio Ghini Steele e Michele Bendotti Forni Industriali Bendotti.



7 ottobre

Giornata ricca di contenuti con due convegni di primo piano organizzati da siderweb. Nella mattinata è andata in scena “Il mercato visto dalla distribuzione” organizzato collaborazione con Assofermet. Il pomeriggio invece è stata la volta della presentazione in anteprima di “Bilanci d’Acciaio 2021”.

Mentre nello speaker corner della siderweb TV si sono alternati: Paolo Provenzi, La Cisa; Christophe Serin, Aperam Stainless Europe; Lorenzo Zini, Farco; Domenico Rinaldini Ricrea; Francesco Semino, Acciaierie Venete; Riccardo Borgonovo, Novastilmec e Matteo Parodi, Duferco Energia.