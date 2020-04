Versione stampabile

L’esplosione globale della pandemia di Covid-19 ha spazzato via ogni attesa sulle possibili tendenze per il 2020. L’avvento del “cigno nero” porterà ad una revisione pesantemente negativa degli indicatori definiti sul finire dello scorso anno.

Uno scenario nebuloso sul quale bisogna però provare a fare luce. Per questo siderweb propone il webinar “Covid-19: l’impatto sulla congiuntura. Mercato, prezzi e trend d’acciaio tra il 2019 e il 2020”.



L’evento è in programma martedì 7 aprile 2020 a partire dalle ore 11. Interverranno il responsabile dell’Ufficio studi siderweb Stefano Ferrari, per una panoramica tra 2019 e 2020; Emanuele Norsa, editor Kallanish, farà invece il punto sull’andamento dei mercati internazionali con particolare riferimento a Germania, Francia e Spagna; Achille Fornasini, Chief Analyst & Partner siderweb, illustrerà l’evoluzione nazionale e internazionale dei prezzi della filiera siderurgica durante la crisi.

La parte finale dell'incontro sarà dedicata ad una intervista faccia a faccia con Alessandro Banzato Presidente di Federacciai che risponderà alle domande di Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb, sui temi di attualità e sulle prospettive future per la filiera dell'acciaio.

Per iscriversi è possibile utilizzare il seguente link, dopo la registrazione, in cui semplicemente saranno richiesti nome, mail e azienda, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. I posti sono limitati, per chi volesse invece seguire l’evento solo come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.