“PANorami”: fase due e la fiducia

Attualità in primo piano. Fedele a quello che è il principio cardine sul quale si basa l’idea che ne è all’origine, l'ultima puntata di “PANorami”, la video-rubrica di siderweb – curata dal sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari – affronta oggi un tema di stringente attualità: il recupero della fiducia nella fase due.

Non sarà facile, secondo Panarari, tornare alle abitudini precedenti al lockdown. Per ricostruire la fiducia, che muove i mercati e l’economia, sarà fondamentale l’operato del governo centrale, finora non sempre in grado di arginare una generale incertezza diffusa.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso», «Il Venerdì di Repubblica» e con siderweb.