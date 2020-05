Webinar. Acciaio: un futuro sostenibile

Versione stampabile

È in corso di svolgimento il primo dei due webinar organizzati da siderweb per mostrare come la siderurgia sia parte integrante dell’economia circolare. Un tema, quello della sostenibilità, ancora più attuale dopo la pandemia causata dal Covid-19 che ci ha ricordato quanto ogni nostra azione sia interconnessa all’ambiente che ci circonda.

La sostenibilità è uno dei temi (l’altro è l’innovazione e sarà oggetto del webinar in programma martedì 26 maggio) che siderweb ha deciso di approfondire nel corso del 2020 insieme alla community dell’acciaio. Una riflessione articolata che ci porterà fino a Made in Steel 2021.

Tutti e due gli appuntamenti saranno guidati da Massimo Temporelli (TheFabLab) e quello di oggi ha come tema “L’acciaio, un futuro sostenibile - I risultati della survey alla filiera”, nel corso del quale saranno presentati i risultati dell’indagine effettuata nella nostra community circa le politiche intraprese in chiave di sostenibilità e quali i mezzi e i messaggi di comunicazione.

Questo il programma di oggi

Saluti introduttivi

Emanuele Morandi , presidente siderweb

Massimo Temporelli , TheFabLab

Francesca Morandi , siderweb

Maria Luisa Venuta , ricercatrice

Federico Fusari , RICREA

Massimo Temporelli , TheFabLab

Sergio Vergalli , Università degli Studi di Brescia

Massimo Temporelli, TheFabLab

Segui la diretta

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta.