La pandemia ha reso evidente la fragilità del mondo globalizzato e, insieme, la straordinaria rapidità con la quale una crisi regionale diventa universale. L’economia – e l’acciaio che ne costituisce la spina dorsale – hanno tratto grande beneficio dal libero scambio, ma è evidente che quanto accaduto ha avviato una riflessione sul tema della regionalizzazione delle produzioni. Il reshoring non nasce con il Covid 19, ma certo l’emergenza coronavirus potrebbe dare una accelerazione al processo di ricollocazione delle filiere. Tutto questo che impatto avrà sull’acciaio? Come introdurre e conciliare un regionalismo produttivo che sappia salvaguardare quanto di buono ha prodotto il libero scambio con la necessità di “riportare a casa” le produzioni?

Tutto questo sarà al centro del webinar «La nuova geografia dell’acciaio: tra globalizzazione e reshoring» promosso da siderweb e che avrà per protagonisti Antonio Gozzi (Ad del guppo Duferco), Carlo Muzzi (giornalista esperto di geopolitica) e Gianfranco Tosini (Economista e membro dell’Ufficio studi di Siderweb).

L’evento, che si terrà martedì 5 maggio alle ore 11, si concentrerà sui cambiamenti che lo scoppio dell’epidemia scatenerà a livello internazionale. In particolare, saranno approfonditi tre aspetti: Carlo Muzzi si concentrerà sui risvolti geopolitici del post-Covid 19, Gianfranco Tosini sull’impatto sulle filiere produttive mondiali e Antonio Gozzi, intervistato dal direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo, sulla risposta della siderurgia al profondo cambiamento in atto.

