Coronavirus: a Brescia prosegue la ripartenza

Prosegue soprattutto nel bresciano l’allargamento della lista delle aziende metallurgiche che hanno riavviato almeno in parte a produzione. Il presidente di Assofond Roberto Ariotti in apertura del webinar organizzato dall’associazione italiana della fonderie ha parlato direttamente dal proprio ufficio, con l’azienda tornata al lavoro, anche se non al 100%. Ariotti ha anche colto l'occasione per lanciare un appello accorato al rispetto delle scadenze e dei pagamenti lungo la filiera.

Dal proprio profilo linkedin Ori Martin ha annunciato che «A seguito del DPCM del 10 aprile (art. 2 punto 12), in tutti gli stabilimenti del Gruppo, da oggi, 15 aprile, riprende l’attività di carico e/o spedizione del materiale presente a magazzino. In attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità, speriamo in una ripartenza della produzione a breve, seppur graduale».

Fonti sindacali hanno confermanto il riavvio, sempre parziale, di Alfa Acciai, Feralpi e Duferdofin Nucor.

Ripartenza che vedrebbe però forni ancora spenti in attesa di capire se dalla prossima settimana torneranno operativi anche i settori utilizzatori.