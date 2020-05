“PANorami”: ripartenza e sindacati

Versione stampabile

Attualità in primo piano. Fedele a quello che è il principio cardine sul quale si basa l’idea che ne è all’origine, l'ultima puntata di “PANorami”, la video-rubrica di siderweb – curata dal sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari – affronta oggi un tema di stringente attualità: ripartenza e sindacati.

La necessità di collaborare e di non lanciarsi in proclami ideologici. Su questo deve essere incentrato, secondo Panarari, il rapporto tra sindacati, lavoratori e istituzioni nella fase due della pandemia da Covid-19, caratterizzato dal largo ricorso allo smart working. Una relazione costruita, ancora una volta, in modo molto diverso dalle due anime del sindacato Fim e Fiom.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso», «Il Venerdì di Repubblica» e con siderweb.