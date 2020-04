Coronavirus, Germania: «L'acciaio cerca aiuto»

Versione stampabile

L'industria della trasformazione dell'acciaio e dei metalli in Germania prevede «un forte calo delle vendite a causa del coronavirus». Secondo un sondaggio che la WSM (Wirtschaftsverband Stahl-und Metallverarbeitung) ha svolto tra le sue società, per lo più di medie dimensioni dall'inizio di aprile, «oltre l'85% delle aziende prevede un calo delle vendite nel 2020 di oltre il 10%. Quasi il 30% degli intervistati prevede addirittura un calo delle vendite di oltre il 25%. Oltre il 90% delle aziende intervistate ha pianificato o sta già lavorando in maniera ridotta e la maggior parte di loro ha dimezzato le ore di lavoro».

Anche in Germania, spiega l'associazione, «gli aiuti sotto forma di prestito arrivano lentamente alle Pmi e facciamo appello alle potenti aziende della catena di approvvigionamento industriale per cercare di dar vita ad un dialogo con i loro partner commerciali di medie dimensioni e non trasmettere loro unilateralmente rischi».

Secondo WSM «in una crisi così grave, mantenere la liquidità è la cosa più importante per le aziende. Le Pmi devono ora avere un accesso rapido e non burocratico ai finanziamenti. Ciò vale non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le grandi», afferma Christian Vietmeyer (nella foto di testa), Ceo di WSM.

Con la domanda e la produzione in rapido calo, «le catene di approvvigionamento sono fortemente sotto stress. La crisi del 2008/2009 ha mostrato quanto sia importante conservare le catene del valore. Ciò significa che coloro che ne fanno parte devono dialogare tra loro e non si ritirarsi sulle proprie posizioni con argomenti legali».

Perché, è l'accusa di WSM, «le potenti aziende che hanno recentemente richiesto garanzie di consegna ai propri fornitori stanno annullando ogni ordine e rifiutando di accettarlo. Alcuni non comunicano e altri insistono sul loro punto di vista legale. I fornitori di materie prime non sono pronti a parlare della regolazione delle quantità. Ciò danneggia le reti a valore aggiunto e renderà difficile il riavvio. Per quanto non ancora fatto, tutti i soggetti coinvolti devono tornare rapidamente al dialogo basato sul partenariato», ha concluso Vietmeyer.