Coronavirus: ArcelorMittal stampa ventilatori 3D

ArcelorMittal ha reso noto di aver avviato un programma di collaborazione «con importanti ricercatori e professionisti medici in Spagna per produrre ventilatori, intensificando gli sforzi per trovare soluzioni per il trattamento del coronavirus. Lavorando in pieno coordinamento con il ministro dell'Innovazione per la regione delle Asturie, i ventilatori sono stati prodotti utilizzando la stampa 3D e sono attualmente sottoposti a prove e test di sicurezza e saranno soggetti all'approvazione normativa. Una volta approvati, potrebbero supportare i pazienti con difficoltà respiratorie acute, che si verificano in casi gravi di coronavirus».

Greg Ludkovsky, Ceo di Ricerca e Sviluppo di ArcelorMittal, ha spiegato che «recentemente abbiamo esplorato il potenziale della stampa 3D per soluzioni in acciaio, ma in un momento di crisi, tutti vogliamo aiutare, quindi guardiamo alle nostre risorse e consideriamo quale ruolo possiamo svolgere. "

Tanto più che le autorità sanitarie spagnole hanno chiesto al team di ricerca e sviluppo di ArcelorMittal, con sede ad Avilés, in Spagna, di supportare e sviluppare schermi facciali stampati in 3D per gli operatori sanitari e «nel giro di due giorni, il team ha progettato e creato due tipi di visiere: scudi facciali che saranno usati da medici, e operatori pulpito dello stabilimento nelle Asturie e visiere fissate all'elmetto» da destinare ai propri dipendenti.

ArcelorMittal sta «collaborando con numerosi partner esterni per consentire la produzione su larga scala di questi schermi facciali» e Lakshmi Mittal, presidente e Ceo di ArcelorMittal, afferma: «Abilitare una rapida fornitura di ventilatori e schermi facciali è fondamentale per aiutare a sconfiggere questo virus e sono molto orgoglioso che la nostra azienda e il nostro personale siano in grado di contribuire con le loro abilità e competenze per aiutare trasformalo in realtà».