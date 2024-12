Made in Steel 2025 è sold out. L’undicesima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio ideata e organizzata da siderweb – La community dell’acciaio ha battuto il suo precedente primato: la superficie espositiva netta supererà i 18mila metri quadrati. Un segnale di fiducia da parte degli operatori del comparto dell’acciaio internazionale e un nuovo record per la manifestazione, che fa segnare una crescita dell’area espositiva del 20% rispetto al 2023, la migliore edizione di sempre finora nella storia di Made in Steel.

Anche gli altri principali indicatori sono in netto miglioramento se confrontati con le passate edizioni. Guardando ai dati provvisori dell’exhibition, gli espositori sono in crescita di circa il 6,5% rispetto al 2023; il 31% arriva dall’estero, rispetto al 25% della precedente edizione. Pressoché tutti i maggiori gruppi siderurgici mondiali e nazionali saranno presenti.

L’evento, che richiama ogni due anni centinaia di espositori dall’Italia e dal mondo, sarà ospitato nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho (Milano), su una superficie espositiva complessiva di oltre 35mila metri quadrati. Il claim scelto per questa undicesima edizione è “The Beauty of Steel”.

Paolo Morandi, amministratore delegato di Made in Steel e di siderweb, ha dichiarato: «Made in Steel 2025 sarà un importante momento di incontro e confronto per il mondo dell’acciaio. Stiamo vivendo un contesto molto complesso e per questo l’edizione 2025 della Conference & Exhibition organizzata da siderweb assume un’importanza ancora maggiore. Attraverso il ricco programma di convegni approfondiremo tutti i temi caldi del settore siderurgico, italiano ed europeo».