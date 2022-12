ABS investe per crescere ancora

CARGNACCO (UD) - Ha inaugurato il nuovo impianto per la produzione di sfere in acciaio per l’industria mineraria. Ha annunciato un piano di investimenti da oltre 600 milioni di euro, in Italia – dove sarà costruito anche un nuovo forno elettrico Danieli DigiMelter - e in Croazia – dove si lavora a un nuovo impianto di laminazione. Ha pubblicato il suo primo report di sostenibilità.

ABS insomma punta a crescere ancora. E ne parlerà anche a Made in Steel 2023, la Conference & Exhibition internazionale organizzata da siderweb che si terrà dal 9 all'11 maggio a fieramilano.