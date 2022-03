Speciale "Il futuro dell’industria siderurgica europea"

Versione stampabile Translated by Deepl

Quale sarà il futuro della siderurgia europea? È una domanda che in questi anni ci siamo fatti più volte, dando con il passare del tempo risposte sempre in evoluzione. Basta scorrere la pagina shop di siderweb per trovare pubblicazioni come Industria e acciaio 2030, Obiettivo 2030, Stati generali dell’acciaio o lo Speciale innovazione robotica.

La pubblicazione di oggi “Il futuro dell’industria Siderurgica Europea” interamente curata da Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb traccia invece il percorso dell'acciaio "made in Eu" verso la sostenibilità economica e ambientale.

Un percorso che parte dalle peculiarità e problematiche dell’industria siderurgica di oggi per poi passare alle sfide che attendono il settore nel prossimo futuro, con un focus particolare sulla sostenibilità, il principale elemento che condizionerà metodi di produzione e i prodotti stessi.

Non ci resta che augurarvi buona lettura.

Indice

Introduzione

1. L’evoluzione dell’industria siderurgica nell’economia europea

1.1 L’importanza e le caratteristiche strutturali di oggi

1.2 Il calo strutturale della domanda e della produzione

1.3 Squilibrio fra capacità produttiva e produzione di acciaio

1.4 I processi produttivi: prevale ancora il ciclo integrale

1.5 Da esportatore a importatore netto di prodotti siderurgici

1.6 La volatilità dei prezzi e dei margini sulle materie prime

1.7 Il calo della redditività

1.8 Il declino dei grandi gruppi e la resilienza dei gruppi medi e piccoli

2. Le sfide principali

2.1 La riduzione della sovraccapacità produttiva

2.2 L’aumento del costo della CO2

2.3 Gli investimenti per la decarbonizzazione

2.3.1 Riduzione delle emissioni di CO2

2.3.2 Decarbonizzazione completa

3. Come garantire la sostenibilità in futuro

3.1 Gestire i costi e la liquidità

3.2 Accelerare la digitalizzazione

3.3 Cogliere le opportunità di sacche di domanda emergenti

3.3.1 Il settore delle costruzioni

3.3.2 Il settore automotive

3.3.3 Il settore delle macchine e apparecchi meccanici

3.3.4 Il settore energy

3.4 Consolidare la capacità produttiva attraverso partnership od operazioni di M&A

Conclusione