Webinar, Digitalizzazione motore per la crescita sostenibile

L’arrivo dei primo fondi PNRR è ormai imminente, fondi che appoggiandosi sui due grandi pilastri di transizione ecologica e digitalizzazione possono dare nuovo slancio all’economia nazionale.

Per questo siderweb ha deciso il 20 luglio alle 11 di dedicare un webinar al tema “Digitalizzazione motore per la crescita sostenibile”.

Nella cornice Europea, percorsi di sostenibilità come decarbonizzazione e idrogeno comporteranno mappature strategiche dedicate e l’adozione di nuovi modelli di business: ce ne parlerà Yvonne Ruf, Partner di Roland Berger.

Come, nel comparto dell’acciaio, sostenibilità e tecnologie digitali possono supportarsi a vicenda? Lo vedremo attraverso tre interviste che saranno realizzate da Francesca Morandi, content manager siderweb: Laura Tolettini (Digital Integration Manager Gruppo Feralpi), confermerà come intelligenza artificiale, analisi predittive, ottimizzazione dei processi e in generale Industria 4.0 possano essere driver per una crescita sostenibile; a Carolina de Miranda (Sustainability Manager Ori Martin Spa) il ruolo di illustrare l’importanza di comunicare gli impegni e i risultati intrapresi dalle aziende in termini di sostenibilità, con trasparenza e responsabilità; con Annalisa Citterio (Responsabile Sostenibilità di CNH Industrial) ripercorreremo il ruolo dell’intera filiera verso la sostenibilità, dal punto di vista di un end-user leader nella produzione di veicoli, trasporti e macchine agricole.

Digitale e sostenibilità si incontrano anche attraverso piattaforme di raccolta dati misurabili, standardizzate e normate: CRIBIS ESG è un innovativo servizio per far conoscere alla catena del valore l’attenzione dell’impresa verso l’ambiente, la governance e il sociale: a presentarlo Niccolò Zuffetti (Head of Marketing CRIBIS).

Programma degli interventi

Saluti introduttivi

Lucio dall’Angelo, direttore generale siderweb

Intervento di:

Yvonne Ruf, Partner Roland Berger

Nuovi modelli di strategia e di business: la sostenibilità nella cornice Europea

Quando la digitalizzazione incontra la sostenibilità, in siderurgia

interviste a cura di Francesca Morandi, content manager siderweb

Laura Tolettini , Digital Integration Manager Gruppo Feralpi

Industria 4.0 driver per una crescita sostenibile

Laura Tolettini , Digital Integration Manager Gruppo Feralpi

Industria 4.0 driver per una crescita sostenibile

Progetti di sostenibilità per una crescita competitiva: l’acciaio e il territorio

Carolina de Miranda , Sustainability Manager Ori Martin Spa

Progetti di sostenibilità per una crescita competitiva: l'acciaio e il territorio

La sostenibilità lungo la filiera: la parola all’utilizzo

Intervento di:

Niccolò Zuffetti, Head of Marketing CRIBIS

Big data e piattaforme per la sostenibilità

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per la quale è sufficiente cliccare qui o sull’apposito bottone in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.