Auto, costruzioni e macchine utensili alla sfida del «green»

La sfida del «green»: trasformarsi, adattarsi, azzerare le emissioni e rimanere comunque competitivi. Questo è ciò che aspetta i settori delle costruzioni, dei trasporti, delle macchine utensili e dei robot industriali nei prossimi anni. Ma in che modo lo affronteranno? E quali saranno gli impatti sulla siderurgia? Questi i principali temi trattati dalla presentazione di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb) durante il webinar «Metamorfosi d’acciaio».

Ferrari è partito da un’analisi a lungo termine dei tre comparti oggetto del webinar, esaminando in primo luogo l’edilizia. «Il comparto è contraddistinto, oggi, da un elevato impatto ambientale, per quanto concerne le emissioni sia in fase di realizzazione degli edifici sia per il mantenimento». L’obiettivo del Green Deal europeo è quello di ridurre l’impronta ecologica delle costruzioni «raddoppiando il numero di ristrutturazioni entro il 2026 e riqualificando energeticamente gli edifici». Iniziative di questo genere sono attive anche a livello globale (basti pensare al World Green Building Council), anche se nel mondo ci si trova di fronte ad un’apparente contraddizione: «entro il 2050 è previsto il raddoppio del numero di edifici a causa dell’urbanizzazione. Ciò si scontra con gli sforzi soprattutto dei Paesi occidentali nella riduzione dell’impatto delle costruzioni: sarà da vedere quale forza prevarrà nei prossimi anni». Per l’edilizia italiana, infine, ci sono buone prospettive dal PNRR, con il 32,6% delle risorse destinate proprio a quel settore.

Passando alla mobilità «la decisione di andare verso un’economia climaticamente neutra porterà ad una forte spinta per la riduzione delle emissioni dei trasporti – ha proseguito Ferrari -. Nascerà quindi un mercato più variegato e frastagliato, dove convivranno molte più tipologie di autovetture rispetto ad oggi». Le attese sono per l’Europa, dove oggi il 79% dei veicoli venduti sono diesel o a benzina, è che la percentuale scenda al 36% nel 2025 e sotto il 5% nel 2035.

Per le macchine utensili, infine, le prospettive appaiono decisamente positive sia per il 2021 (con una crescita della domanda italiana del 38% rispetto al 2020), sia per gli anni successivi, dove la domanda di innovazione trainerà il settore a livello mondiale. Anche in Italia sono previsti notevoli incentivi, come i 13,4 miliardi di euro inseriti dal governo nel PNRR nella missione 1 componente 2 (digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo) per la transizione 4.0.

«Per i settori utilizzatori all’orizzonte si staglia una fase di profonda trasformazione – ha concluso Ferrari -. I cambiamenti dell’edilizia e del settore dei trasporti, almeno in ambito europeo, porteranno ad una ristrutturazione anche dei fornitori, tra i quali la siderurgia. In particolare, la scelta di andare sempre più verso le ristrutturazioni e meno sul “nuovo” nelle costruzioni e l’elettrificazione degli autoveicoli potrebbero portare ad una riduzione del consumo di acciaio di questi comparti in termini di tonnellaggio, anche se probabilmente si utilizzeranno acciai più sofisticati. Diversa la situazione del settore delle macchine utensili e dei robot industriali, la cui massiccia diffusione invece potrebbe portare con sé una maggior domanda di prodotti siderurgici».