Webinar: focus mercati internazionali, la Germania

Siderweb ha deciso di dedicare una serie di webinar all’analisi dei mercati stranieri, al fine di evidenziare le possibilità di investimento e di esportazione nei Paesi analizzati da parte degli operatori nazionali. Una scelta fatta per rispondere alle esigenze imposte da un mercato interno che stenta a crescere ormai da tempo e con un processo di regionalizzazione in corso da alcuni anni.



Il primo evento della serie è dedicato al principale mercato di sbocco della siderurgia nazionale, ovvero la Germania. Una Germania verso la quale l’Italia muove e dalla quale riceve milioni di tonnellate di materie prime, semilavorati e finiti ogni anno e che, anche in futuro, rappresenterà un punto di riferimento per l’acciaio nazionale ed europeo.

L’evento in programma martedì 16 febbraio alle 11 vedrà la partecipazione di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che illustrerà i principali dati produttivi e del commercio estero tedesco in campo siderurgico, a cui seguirà l’intervento di Isabella Pignagnoli-Hoffmann (senior project manager – servizi di assistenza e consulenza alle imprese Camera di Commercio Italo-Tedesca), che invece mostrerà alla filiera gli strumenti che la Camera di Commercio Italo-Tedesca può offrire per affiancare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione. In conclusione, sarà lasciato spazio alla testimonianza diretta di due operatori che sono presenti ormai da anni con siti produttivi o commerciali in Germania: Marco Sbaraini (Direttore commerciale acciai per l'Edilizia Gruppo Feralpi) e Giorgio Buzzi (Amministratore delegato Gruppo Lucefin), che saranno intervistati da Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb).





Programma degli interventi dalle 11:00 :

Gianfranco Tosini, Ufficio Studi siderweb:

Dimensioni del mercato tedesco dell’acciaio e rapporti con la siderurgia «Made in Italy»;

Gli strumenti di sostegno per le imprese da parte della Camera di Commercio Italo-Tedesca;

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista:

Marco Sbaraini , Direttore commerciale acciai per l'Edilizia Gruppo Feralpi;

Giorgio Buzzi, Amministratore delegato Gruppo Lucefin.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

