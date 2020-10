Webinar. Live "Mercato & Dintorni"

Versione stampabile

È online “L’evoluzione dei mercati internazionali nel 2021”, l’ultimo appuntamento del 2020 con Mercato & Dintorni, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica.

La scelta del tema è stata determinata dal fatto che anche se negli ultimi anni la tendenza di molti mercati è stata per una progressiva regionalizzazione, con la chiusura di sbocchi commerciali per alcune produzioni, il comparto dell’acciaio continua ad essere contraddistinto da una forte vocazione all’export e alla internazionalizzazione.

Ciò è vero sia a livello globale (nel 2018 il 27% dell’acciaio prodotto nel mondo è stato venduto fuori dai confini nazionali), sia a livello italiano, con il nostro Paese che strutturalmente rimane importatore netto di prodotti siderurgici. L’attualità e le prospettive per l’acciaio internazionale, quindi, saranno un elemento fondamentale per muoversi sul mercato nel 2021.

L’evento si apre, come di consueto, con un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che sarà commentato in diretta. Seguiranno i contributi di Achille Fornasini (siderweb), che commenterà l’andamento dei prezzi e le possibili evoluzioni, e di Emanuele Norsa (Kallanish), che prenderà in esame i principali trend in atto nel settore dell’acciaio a livello globale.

Concluderà l’evento l’intervista faccia a faccia di Lucio Dall’Angelo (siderweb), che discuterà con Marco Carrai (JSW Steel Italy) sulle prospettive per i mercati internazionali nella parte finale del 2020 e nel 2021.

Programma

Prima parte

Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb

L’andamento e possibili evoluzioni dei prezzi delle commodity, delle materie prime e dei prodotti siderurgici

Emanuele Norsa - Kallanish

Mercati internazionali: trend in corso ed attese per il 2021

Seconda parte

Lucio Dall’Angelo, direttore generale siderweb intervista Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di JSW Steel Italy.

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

