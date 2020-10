Donne&Acciaio: in minoranza, ma influenti

Versione stampabile

Le donne sono il 38% dei circa 18 milioni di occupati in Italia, secondo la banca dati Istat aggiornata al 2017. Nell’industria, costruzioni escluse, rappresentano il 27% degli occupati.

Nella siderurgia, questa percentuale cala vertiginosamente: le donne sono solo il 5% degli occupati. Se si guarda alla prima trasformazione dell’acciaio, il “gender gap” si riduce: le donne occupate nel comparto sono circa il 13%. Ma il divario resta altissimo con quanto rilevato per il mercato del lavoro in generale, e per l’industria in particolare.

Quanto alla differenza di retribuzione, a parità di lavoro con un collega uomo – a dirlo è Confindustria - è come se una donna cominciasse a guadagnare dalla seconda metà di febbraio.

Le donne partono, e restano, in svantaggio? Eppure è ormai condiviso, almeno a parole, che un ambiente di lavoro eterogeneo porti più dinamismo, apertura al cambiamento, meno punti deboli, ricchezza di confronto e idee.

Nell'ultimo webinar di siderweb, "Acciaio femminile plurale", si è tentato di dare una risposta a questa domanda, attraverso i punti di vista di sette donne con storie ed esperienze molto diverse tra loro, ma accomunate da una cosa: la passione per il lavoro e per l'acciaio.

Di seguito il resoconto dei loro interventi.