Webinar. Made in Steel, insieme per costruire il futuro

L’acciaio vuole superare l’emergenza Covid-19 e uscirne più forte, più sostenibile, più vicino al consumatore finale. Per questo il 2021 si candida a essere l’anno della rinascita, della "Renaissance", il pay off scelto per Made in Steel 2021, la più importante Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica, in programma dal 17 al 19 marzo 2021 a fieramilano Rho.

Da sempre Made in Steel è vocata ad avere una duplice funzione: elaborare contenuti e visioni in grado di disegnare il futuro ed essere uno straordinario incubatore di relazioni e di business. Due elementi che la rendono un appuntamento imprescindibile per la filiera dell’acciaio.

Domani, 15 settembre, dalle 11 in un webinar saranno svelati alcuni degli elementi principali della nona edizione dell’evento, tra i quali spicca la concomitanza - con alcuni giorni di sovrapposizione - con altri due appuntamenti B2B: MADE expo, la fiera leader per il settore delle costruzioni e della progettazione, dal 17 al 20 marzo; Transpotec Logitec, la fiera leader nel settore trasporti e logistica, dal 18 al 21 marzo 2021.

Del valore della concomitanza, della forza della filiera allargata e della creazione del valore che deriva dalla presenza in fiera, parleranno i protagonisti dell’evento: gli organizzatori delle manifestazioni e i rappresentati di alcune delle imprese che hanno già confermato la loro presenza a Made in Steel 2021.

Interventi di :

Paolo Borgio - Exhibition Director Food&Beverage Fiera Milano e CEO MADE expo

Paolo Pizzocaro - Exhibition Director Transpotec Logitec

Emanuele Morandi - CEO Made in Steel

Tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo - siderweb

Giovanni Bajetti - Acciaierie Venete

Giovanni Carpino - Liberty House

Andrea Gabrielli - Gabrielli

Edoardo Zanardelli - Feralpi Group

