PANorami: la ripartenza

Versione stampabile

Il primo settembre per qualcuno è il vero Capodanno: si ricomincia, dopo la pausa agostana, con il lavoro, con la scuola, con i progetti lasciati in sospeso. In questo contesto, il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari analizza oggi il comportamento che gli italiani hanno tenuto nelle settimane di vacanza, arrivate dopo un picco epidemico. E sottolinea le divergenze di atteggiamento e proattività tra classe politica e resto della società civile.





Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.