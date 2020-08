Made in Steel è sempre più vicina

Versione stampabile

Le date da appuntarsi sul calendario 2021 sono il 17,18 e 19 marzo. In quei tre giorni i padiglioni di fieramilano Rho ospiteranno la nona edizione di Made in Steel. Un appuntamento particolarmente sentito come testimonia la rapidità con cui i padiglioni della rassegna si stanno saturando.

siderweb ha raccolto la voce delle prime aziende che hanno deciso di essere presenti sfidando anche l'incertezza legata all'emergenza Covid.