Coronavirus: crolla la produzione di acciaio in Italia

La produzione mondiale di acciaio grezzo, nei 64 Paesi che fanno riferimento alla World Steel Association, «a marzo è stata di 147,1 milioni di tonnellate, con un calo del 6% rispetto a marzo 2019. A causa delle continue difficoltà presentate dalla pandemia Covid-19 – spiega Wsa – molte delle cifre di questo mese sono stime delle associazioni nazionali e regionali, che possono essere riviste con l'aggiornamento della produzione del mese prossimo».

Il dato di marzo porta la produzione mondiale di acciaio grezzo a 443 milioni di tonnellate nei primi tre mesi del 2020, in calo dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'Asia ha prodotto 315,2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel primo trimestre 2020, con una diminuzione dello 0,3% rispetto al primo trimestre del 2019. L'Ue 38,3, in calo del 10%. Il Nord America 29,5, con un calo di 4%.

A marzo la Cina ha prodotto 79 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, in calo dell'1,7% rispetto a marzo 2019. L'India 8,7, in calo del 13,9%. Il Giappone 8,2, in calo del 9,7. La Corea del Sud 5,8, in calo del 7,9%.

Nell'Ue, l'Italia ha prodotto 1,4 milioni di tonnellate di acciaio grezzo a marzo 2020, in calo del 40,2% rispetto a marzo 2019. La Germania 2,9, in calo del 20,9%. La Francia 1,2, in calo del 13,2%. La Spagna 1,2, in calo del 14,6% rispetto a marzo 2019.

Gli Stati Uniti hanno prodotto 7,2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo a marzo 2020, con un calo del 6% rispetto a marzo 2019. La Russia 5,9, in calo del 4,4%. L'Ucraina 1,8, in calo del 10,3%. Il Brasile 2,6, in calo dell'8,2%.

L'Iran brilla per il dato in controtendenza: 2,2 milioni di tonnellate, in crescita del 14,1%, come pure la Turchia: 3,1 milioni di tonnellate, in aumento del 4,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

