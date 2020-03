Coronavirus: SSAB azzera i dividendi

Versione stampabile

La drammatica evoluzione della situazione economico-sanitaria collegata alla diffusione del coronavirus sta determinando decisioni drastiche da parte dei grandi gruppi internazionali.

E così iI consiglio di amministrazione della svedese SSAB – che solo pochi giorni fa aveva annunciato la propria intenzione di proporre all'assemblea generale annuale, in programma per il primo aprile, il dimezzamento del dividendo per gli azionisti – ha rivisto drasticamente la propria decisione.

«A causa della maggiore incertezza relativa allo sviluppo economico correlato a Covid-19 – spiega SSAB – il consiglio di amministrazione propone che l'assemblea generale annuale del primo aprile 2020 risolva che non verrà pagato alcun dividendo per l'esercizio 2019».