SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Liberty Magona, più vicino l’accordo con Trasteel

Liberty Magona, più vicino l’accordo con Trasteel

Al Mimit raggiunta un’intesa di massima per l’affitto del ramo d’azienda. Finalizzazione prevista entro il 3 luglio

27 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Vertenza Magona, stallo al Mimit sull’offerta di Trasteel - La disponibilità del gruppo svizzero resta ferma a 45 milioni. Rassicurazioni sui pagamenti degli stipendi

22 aprile 2026

Vertenza Magona, stallo al Mimit sull’offerta di Trasteel

La disponibilità del gruppo svizzero resta ferma a 45 milioni. Rassicurazioni sui pagamenti degli stipendi

di Giorgio Pasquinucci
Liberty Magona: respinta l’offerta di Trasteel - Il gruppo svizzero potrebbe prendere in affitto il ramo d’azienda in attesa del trasferimento delle quote

25 marzo 2026

Liberty Magona: respinta l’offerta di Trasteel

Il gruppo svizzero potrebbe prendere in affitto il ramo d’azienda in attesa del trasferimento delle quote

di Giorgio Pasquinucci
Magona, slitta la firma sul preliminare di vendita - Vertice rinviato al 18 marzo al Mimit. I sindacati accusano Liberty di atteggiamento ostruzionistico

12 marzo 2026

Magona, slitta la firma sul preliminare di vendita

Vertice rinviato al 18 marzo al Mimit. I sindacati accusano Liberty di atteggiamento ostruzionistico

di Giorgio Pasquinucci
Agenda: incontro al Mimit tra Liberty Magona e Trasteel - Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

9 marzo 2026

Agenda: incontro al Mimit tra Liberty Magona e Trasteel

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
Liberty Magona: riconosciuta la rilevanza strategica degli impianti - Tar Lombardia ha sospeso l’efficacia dell’Arera che aveva negato la proroga in default delle forniture di gas da Snam

21 gennaio 2026

Liberty Magona: riconosciuta la rilevanza strategica degli impianti

Tar Lombardia ha sospeso l’efficacia dell’Arera che aveva negato la proroga in default delle forniture di gas da Snam

di Giorgio Pasquinucci
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Vertenza Magona, stallo al Mimit sull’offerta di Trasteel - La disponibilità del gruppo svizzero resta ferma a 45 milioni. Rassicurazioni sui pagamenti degli stipendi

22 aprile 2026

Vertenza Magona, stallo al Mimit sull’offerta di Trasteel

La disponibilità del gruppo svizzero resta ferma a 45 milioni. Rassicurazioni sui pagamenti degli stipendi

di Giorgio Pasquinucci
Liberty Magona: respinta l’offerta di Trasteel - Il gruppo svizzero potrebbe prendere in affitto il ramo d’azienda in attesa del trasferimento delle quote

25 marzo 2026

Liberty Magona: respinta l’offerta di Trasteel

Il gruppo svizzero potrebbe prendere in affitto il ramo d’azienda in attesa del trasferimento delle quote

di Giorgio Pasquinucci
Magona, slitta la firma sul preliminare di vendita - Vertice rinviato al 18 marzo al Mimit. I sindacati accusano Liberty di atteggiamento ostruzionistico

12 marzo 2026

Magona, slitta la firma sul preliminare di vendita

Vertice rinviato al 18 marzo al Mimit. I sindacati accusano Liberty di atteggiamento ostruzionistico

di Giorgio Pasquinucci
Agenda: incontro al Mimit tra Liberty Magona e Trasteel - Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

9 marzo 2026

Agenda: incontro al Mimit tra Liberty Magona e Trasteel

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
Liberty Magona: riconosciuta la rilevanza strategica degli impianti - Tar Lombardia ha sospeso l’efficacia dell’Arera che aveva negato la proroga in default delle forniture di gas da Snam

21 gennaio 2026

Liberty Magona: riconosciuta la rilevanza strategica degli impianti

Tar Lombardia ha sospeso l’efficacia dell’Arera che aveva negato la proroga in default delle forniture di gas da Snam

di Giorgio Pasquinucci
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
25 maggio 2026

Speciale siderweb FORUM 2026

Rivivi l'evento attraverso le tematiche e gli highlight riassunti in una pubblicazione speciale.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026

 I nostri video

22 maggio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti