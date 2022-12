STEELWEEK: la guerra in Ucraina e l'impatto sulla siderurgia

Il 24 febbraio 2022 è stata una data che ha segnato il 2022 e che sarà ricordata in futuro. Proprio quel giorno la Russia invadeva l'Ucraina e iniziava un conflitto che dura tuttora.

Un'azione militare, denominata "Operazione speciale", che ha cambiato le vite di milioni di persone direttamente coinvolte sul territorio e non solo. In questa puntata, la settima del nostro podcast di approfondimento settimanale, parliamo di come la guerra abbia influenzato il settore siderurgico italiano e di come condizionerà le scelte del comparto nei prossimi anni.

Ad aiutarci ad inquadrare il contesto e analizzare la situazione le voci di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai e Duferco Italia Holding), Antonio Marcegaglia (presidente del Gruppo Marcegaglia), Augusto Cosulich (presidente e CEO di Fratelli Cosulich) e Roberto Re (head of Metinvest Europe).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.