Bilanci d'Acciaio torna il 27 ottobre a Milano

Partire dai numeri per riflettere sul presente e sul futuro della filiera. In un tempo di incertezza e crisi, Bilanci d’Acciaio, giunto alla quattordicesima edizione, si pone l’obiettivo di fornire al pubblico un punto fermo dal quale iniziare l’analisi e offrire degli spunti per interpretare il domani. Il punto fermo è rappresentato dai numeri che emergono dallo studio delle performance economico-finanziarie di oltre 5.000 bilanci della filiera dell’acciaio italiano, dati che forniscono un quadro dettagliato dell’andamento del comparto nel triennio 2019-2021. Gli spunti di riflessione, invece, arrivano da un lato dai risultati del sondaggio realizzato da siderweb sulle attese degli operatori per il 2022 ed il 2023, dall’altro dalle opinioni dei protagonisti della filiera, del mondo finanziario e degli analisti.

Questi aspetti saranno approfonditi durante il convegno che si terrà giovedì 27 ottobre alle ore 15:00 a Milano (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci). L’incontro si aprirà con i saluti di Emanuele Morandi (siderweb), di Antonio Gozzi (Federacciai) e di Riccardo Benso (Assofermet). Successivamente, si terrà una tavola rotonda tecnica, con la partecipazione di Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb), che mostreranno i principali risultati dello studio «Bilanci d’Acciaio» e del sondaggio realizzato da siderweb sulle prospettive per il 2022 ed il 2023.

Dopo l’analisi, la testimonianza di un protagonista della siderurgia italiana e internazionale: il Cavaliere Giovanni Arvedi racconterà presente e futuro dell’acciaio in un’intervista faccia a faccia con Lucio Dall’Angelo (siderweb).

La sintesi della giornata sarà affidata ad un rappresentante di BPER Banca.

In chiusura è prevista la consegna dei riconoscimenti «Bilancio d’Acciaio» alle imprese della filiera con le migliori performance di bilancio nel 2021.

Programma interventi

Registrazione e welcome coffee dalle ore 14:00

Inizio dei lavori ore 15:00

Saluti e introduzione

Riccardo Benso - Presidente Assofermet

- Presidente Assofermet Antonio Gozzi - Presidente Federacciai

- Presidente Federacciai Emanuele Morandi - Presidente siderweb

Tavola rotonda: risultati della filiera e reazione ai «cigni neri»

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

- Università degli Studi di Brescia Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Modera Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb)

Interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb)

Giovanni Arvedi - Presidente Finarvedi

- Presidente Finarvedi Un rappresentante di BPER Banca

Consegna riconoscimento «Bilancio d'Acciaio»

Chiusura dei lavori ore 18:00

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, clicca qui.