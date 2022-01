“PANorami”: Se i capitalisti fanno la “rivoluzione”

Versione stampabile Translated by Deepl

Quella che il Ceo di BlackRock, il miliardario Larry Fink ha fatto, a ben vedere appare molto più che una provocazione: ha affermato che le aziende devono fissare obiettivi a breve, medio e lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra perché ciò è «critico per gli interessi economici a lungo termine» degli azionisti ed ha anche spiegato che è fondamentale che i leader prendano posizione su questioni importanti per dipendenti e clienti.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica», e ora anche con siderweb.