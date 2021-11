Webinar. Il 1° dicembre torna Mercato & dintorni

Versione stampabile

Ultimo appuntamento del 2021 con Mercato & Dintorni. Il 1° dicembre dalle 11 torna l’approfondimento digitale di siderweb sugli sviluppi del mercato siderurgico. Un appuntamento particolarmente interessante dal momento che arriva in apertura dell’ultimo mese dell’anno, il momento più favorevole sia per tracciare il bilancio degli undici mesi già trascorsi che per dare forma alle aspettative sul prossimo anno.

I protagonisti della prima parte dedicata agli approfondimenti saranno Stefano Ferrari ed Emanuele Norsa, che si concentreranno sulle prospettive macro e dei prezzi, mentre nella seconda parte ci saranno quattro interviste faccia a faccia di Lucio Dall’Angelo (siderweb) a Carlo Berardi (Colombo Costruzioni), Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia), Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Federico Fusari (RICREA).

Ecco il programma completo

Interventi di:

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb:

Prospettive macroeconomiche per il 2022. Attese per il settore dell’acciaio

Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb:

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall’Angelo (Direttore Generale siderweb):

Carlo Berardi - Direttore Operativo Colombo Costruzioni

Ruggero Brunori - Amministratore Delegato Ferriera Valsabbia

Tommaso Sandrini - Amministratore Delegato San Polo Lamiere

Federico Fusari - Direttore Generale RICREA

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per la quale è sufficiente cliccare qui o sull’apposito bottone in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.