Anfima: Marco Checchi nuovo presidente

Versione stampabile Translated by Deepl

Marco Checchi (nella foto di testa) è il nuovo presidente di Anfima, l’associazione nazionale dei fabbricanti di imballaggi metallici e affini aderente a Confindustria.

«Da oltre sessant’anni Anfima dà voce ai produttori italiani di imballaggi in acciaio e alluminio rigido sia sul territorio nazionale, sia a livello europeo – è la prima dichiarazione del neo presidente – e il mio obiettivo per il prossimo triennio è di continuare a promuovere la categoria, e al tempo stesso incentivare la crescita della rappresentanza associativa».

L’assemblea che ha portato all’elezione di Marco Checchi è stata anche occasione per fare il punto sull'industria nazionale degli imballaggi metallici: sono oltre 4.000 i dipendenti e il fatturato complessivo lo scorso anno ha superato 1,7 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente, nel 2020 è cresciuta la produzione sia per quanto riguarda gli imballaggi in acciaio (698.523, +3,6%) che per gli imballaggi in alluminio (24.745 tonnellate, +7%).