«Con Made in Steel può ripartire la filiera dell’acciaio»

L’attesa è tanta: per la filiera europea dell’acciaio, Made in Steel 2021 sarà il primo evento fieristico in presenza dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Un anno e mezzo in cui le relazioni industriali forse non sono state del tutto rivoluzionate, ma poco ci manca.

E anche le aspettative degli operatori su quanto la principale Conference & Exhibition del Sud Europa per la filiera dell’acciaio sarà in grado di offrire non sono da meno.

Per questo Made in Steel, ormai da mesi, e dopo due rinvii forzati da cause di forza maggiore, sta preparando la nona edizione seguendo due principi: sicurezza e qualità.

Sicurezza per espositori e visitatori, perché non debbano preoccuparsi della pandemia ma solo delle proprie attività. Qualità dei contenuti, delle relazioni e delle opportunità di business offerti.

Tutto per centrare l’obiettivo: quello del “Rinascimento” dell’acciaio, che è anche il titolo della nona edizione di Made in Steel.

L’appuntamento a fieramilano Rho dal 5 al 7 ottobre lo dà direttamente il presidente e amministratore delegato, Emanuele Morandi.