Agenda: domani focus su Made in Steel

Un appuntamento cruciale per la rinascita e la ripartenza dell'industria. Sono le fiere, e lo sarà Made in Steel per la filiera dell'acciaio. Se ne parlerà domani, dalle 11, nel nuovo webinar gratuito organizzato da siderweb (clicca qui per iscriverti).

Ma non è questo l'unico evento da segnare nell'agenda. Ecco gli avvenimenti principali per l'acciaio in questa settimana che si apre oggi.