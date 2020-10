PANorami: il nuovo Dpcm

Versione stampabile

Al governo va riconosciuto: con l’ultimo decreto anti Covid-19, ha preso in considerazione il rimbalzo di alcuni comparti economici, in un bilanciamento sul filo del funambolo tra benefici e rischi, che pure è impossibile azzerare, lasciando margine alle istituzioni locali per inasprire i provvedimenti. Che la società post-pandemica entri in una grave crisi socio-economica è, quindi, un rischio autentico.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.