PANorami: la scuola durante una pandemia

La prima campanella è suonata, anche se non ancora in tutta Italia. Ci sono per gli studenti i dispositivi di protezione individuale e per l’igienizzazione di mani e superfici, anche se non ancora in tutta Italia. Ci sono i nuovi banchi e sedie monoposto con le rotelle, anche se non ancora in tutta Italia. Insomma, la ripartenza della scuola ai tempi di una pandemia si è rivelata molto più difficile del previsto. E mancano anche quasi 200mila insegnanti.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.