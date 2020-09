PANorami: cosa è l’innovazione?

Versione stampabile

L’occasione è ghiotta: i fondi del Recovery Fund. Per il Paese, in un contesto di deglobalizzazione forzata per via del Covid-19, è il momento di innovare; davvero, senza scadere nella retorica.

Nella sua analisi di oggi, Massimiliano Panarari cita l’esempio della filiera del food quale esempio e terreno di prova.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.