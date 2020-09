PANorami: la prima campanella post Covid

Versione stampabile

Secondo il ministro Roberto Speranza, l’inizio della scuola è il banco di prova più importante per il Paese dopo il lockdown. Non solo, stando all’analisi di Massimiliano Panarari è anche il ritorno a quella giustizia sociale, alle pari opportunità tra le “classi sociali”, messa a dura prova dalla pandemia. Ed è anche l’occasione di rimettersi in pari con gli altri Paesi europei, dove è già suonata la prima campanella post emergenza sanitaria.

