Anche siderweb va in vacanza

Versione stampabile

Tempio di riposo per la community dell’acciaio. Ed anche siderweb si prende due settimane di vacanza. I nostri uffici resteranno chiusi dal 10 al 21 agosto compreso si tornerà invece operativi dal 24 agosto.

L’area news del sito non verrà dunque aggiornata, mentre continuerà ad informarvi quotidianamente la nostra rassegna stampa consultabile utilizzando questo link.

Per l’estate 2020 vi proponiamo una home page in una veste un po’ diversa. Nell’area top news troverete infatti degli aggregatori dei migliori contenuti proposti in questa prima parte dell’anno, che vanno dagli approfondimenti tematici, alla raccolta dei 17 webinar, che corredati dalle relative slide potranno essere ascoltati in pieno relax.

Dato che numerose aziende sono ormai ferme vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra area shop per poter scaricare gli e-book che vi siete persi nel 2020.

Non resta altro da fare che augurarvi buone vacanze da parte di tutto lo staff di siderweb.