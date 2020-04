Coronavirus, Spagna: l’industria fa fronte comune

Versione stampabile

L'Alleanza per la competitività dell'industria spagnola, costituita dall'ANFAC (automobilistico), AOP (raffinazione), ASPAPEL (carta), FEIQUE (chimica e farmacia), FIAB (alimenti e bevande), OFICEMEN (cemento) e UNESID (acciaio), «ha presentato al governo della Spagna, nonché ai partiti dell'arco parlamentare, un vasto programma di misure basato su 10 proposte per promuovere (consultabile cliccando sull’icona ) sia l'attività industriale generale che quella di tutti i settori produttivi, con l'obiettivo di rilanciare l'economia il prima possibile».

Queste le dieci proposte avanzate: «Stimolare i progetti di investimento industriale stabilendo una linea di incentivi integrati nei piani di reindustrializzazione e rafforzamento; promuovere la domanda nazionale e internazionale nel settore automobilistico; promuovere l'attività dei settori dell'edilizia e dei servizi ausiliari correlati; elaborare un piano di apertura graduale per la vendita al dettaglio e l'ospitalità; riduzione dei costi energetici, affinché l'industria possa ottenere competitività; promuovere l'esportazione e l'accesso ai mercati esteri e agire contro le restrizioni al commercio internazionale; aumentare l'efficienza nel trasporto di merci e nella catena logistica; applicazione di misure finanziarie specifiche come la fornitura di copertura di credito nelle operazioni commerciali o garanzia dei pagamenti di pubbliche amministrazioni e società private; moratoria sull'imposizione di nuove misure fiscali per l'industria; facilitare la prevenzione e il controllo di Covid-19 nei luoghi di lavoro».