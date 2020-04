Acciaio inossidabile: la Cina cresce in Tailaindia

Versione stampabile

La cinese Zhejiang Yongjin Metal Technology ha annunciato che per accelerare lo sviluppo dei mercati esteri, aumentare la quota del mercato internazionale e la redditività complessiva della società, ha pianificato di costituire una joint venture in Tailandia specializzata nella produzione e vendita di acciaio inossidabile laminato a freddo.



Il progetto prevede un investimento complessivo di 749 milioni di RMB (quasi 100 milioni di euro) per la realizzazione di una nuova linea di produzione di acciaio inossidabile laminato a freddo di precisione con una capacità di 260.000 tonnellate all’anno.



A causa del lungo periodo di approvazione per la valutazione ambientale dei progetti di investimento in Tailandia, il progetto dovrebbe essere avviato all'inizio del 2022.