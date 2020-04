Coronavirus: anche la distribuzione guarda alla ripartenza

Versione stampabile

L’intera filiera siderurgica guarda alla ripartenza dal 14 aprile. Dopo la posizione chiara della produzione ribadita dal presidente di Federacciai Alessandro Banzato nel corso dell’ultimo webinar di siderweb, ora anche la distribuzione è orientata ad aprire i cancelli dopo Pasqua come è emerso nel corso dell’ultimo comitato tecnico del sindacato Acciai di Assofermet.

«Dal confronto è emerso in maniera chiara che anche gran parte dei nostri clienti stanno tornando in attività, per tanto anche noi distributori siamo orientati alla ripartenza dal 14 aprile – spiega il presidente del sindacato Tommaso Sandrini -. Che sia sulla base di un nuovo decreto o di deleghe prefettizie pare che almeno in parte la domanda si stia movendo per cui ci stiamo preparando a rimetterci in moto. In questi giorni di stop produttivo le aziende associate hanno lavorato per poter innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza messi in campo contro il contagio, al fine di garantire ai lavoratori la maggior minimizzazione possibile del rischio. Tutte le unità per le quali è possibile operano in telelavoro e, viste le dimensioni dei nostri magazzini e impianti di lavorazione, abbiamo la possibilità di garantire agevolmente il distanziamento sociale richiesto. Con i rappresentanti interni dei lavoratori inoltre abbiamo già concordato anche le attività periodiche di sanificazione e la distribuzione dei DPI. Ora aspettiamo di conoscere le modalità in cui il governo vuole far ripartire il Paese».

Sebbene sul fronte ripartenza sia quasi tutto pronto, le aziende mantengono ancora la preoccupazione comune legata al tema della liquidità e del suo arrivo nel sistema economico reale.

«Abbiamo sentito molti numeri sulle risorse in campo, ma per ora alle aziende non è arrivato nulla. Studieremo il decreto varato poche ore fa nella speranza che gli effetti possano già farsi sentire per il mese di aprile – rimarca Sandrini -. C’è un accordo di filiera con clienti e fornitori al rispetto delle scadenze. Quelle di marzo sono passate ed ora sono già in vista quelle di aprile, la speranza comune è che arrivi nel sistema “l’ossigeno” necessario ad evitare situazioni di criticità».