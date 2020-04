Coronavirus: Ternium rivede i programmi

Versione stampabile

Ternium ha annunciato che «alla luce dell'attuale incertezza economica originata dalla pandemia di Covid-19, il consiglio di amministrazione ha deciso di rinviare le assemblee generali annuali e straordinarie della società, originariamente previste per il 27 aprile. I materiali di delega emessi dalla società il 20 marzo per tali assemblee generali vengono ritirati e cancellati a tutti gli effetti».

La società intende convocare le assemblee degli azionisti per il 5 giugno ed «emettere nuovi materiali di delega il 28 aprile. Il consiglio di amministrazione impiegherà questo tempo per valutare le sue esigenze di liquidità e rivedere le sue precedenti proposta di dividendo annuale annunciata per l'anno fiscale 2019, che può essere modificata se ritenuto opportuno».

Máximo Vedoya, amministratore delegato di Ternium, ha così commentato la decisione: «Questi sono tempi inquietanti e stiamo operando sotto diverse restrizioni sociali e commerciali in ciascuno dei nostri mercati, ma siamo fiduciosi di avere la flessibilità operativa, l'esperienza e la forza finanziaria per navigare attraverso di loro e tornare alla crescita una volta che l'attività economica si normalizzerà».