Coronavirus: il MiSe su “causa di forza maggiore”

Versione stampabile

Nei giorni scorsi il presidente dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini aveva informato le aziende aderenti sull’iniziativa promossa dall’associazione nei confronti del ministro Stefano Patuanelli e degli Europarlamentari circa l’esigenza «di riconoscere il fenomeno Covid-19 come causa di forza maggiore», nell’ottica di sterilizzare, laddove necessario, eventuali penali in contratti sull’estero.

AIB, nella mattinata di giovedì, ha reso noto che «il ministero allo Sviluppo economico ha scritto alle Camere di commercio locali per autorizzare il rilascio di attestazioni camerali, su dichiarazioni delle imprese, di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19 nei contratti con l’estero».

Nella comunicazione, il direttore generale per la Politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie Imprese, Mario Fiorentino, e il direttore generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, Gianluca Scarponi, specificano che «su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia».

Sulla base di questo, le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Alla luce della comunicazione odierna, spiega l’Associazione Industriale Bresciana, «si creano le basi per dare ora efficacia al riconoscimento di “causa di forza maggiore” al fenomeno Covid-19».