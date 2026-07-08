Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser

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Dopo un inizio d’anno fiacco per il mercato dell’acciaio e una lieve ripresa in primavera, Vanoli Ferro guarda già a settembre per intercettare un possibile risveglio della domanda di prodotti siderurgici in Italia, continuando a puntare su tubi e travi. Nel mentre, il centro servizi sta ampliando i propri magazzini e investendo in automazione.

Lo spiega Matteo Marchi, arrivato di recente alla direzione commerciale della storica azienda italiana che a maggio 2027 tornerà a esporre a Made in Steel, l'evento internazionale dedicato alla filiera siderurgica, organizzato da siderweb.