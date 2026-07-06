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SMS group, due linee PQF per Baosteel in Cina

A Ma’anshan due impianti per tubi senza saldatura da quasi 1,18 milioni di tonnellate annue ciascuno

6 luglio 2026

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