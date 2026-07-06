SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio Ue, Gerber critica quote e melt and pour

Acciaio Ue, Gerber critica quote e melt and pour

L’importatore di inox: sulle Pmi pesano cauzioni e nuovi oneri documentali

6 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio Ue, Gerber critica quote e melt and pour - L’importatore di inox: sulle Pmi pesano cauzioni e nuovi oneri documentali

6 luglio 2026

Acciaio Ue, Gerber critica quote e melt and pour

L’importatore di inox: sulle Pmi pesano cauzioni e nuovi oneri documentali

di Stefano Gennari
Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze» - Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

9 gennaio 2026

Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze»

Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

di Stefano Gennari
Ue, consultazione sul “melt and pour” - Bruxelles chiede agli stakeholder quali documenti usare per certificare il Paese di fusione e colata dell’acciaio

5 giugno 2026

Ue, consultazione sul “melt and pour”

Bruxelles chiede agli stakeholder quali documenti usare per certificare il Paese di fusione e colata dell’acciaio

di Stefano Gennari
Acciaio Ue, pubblicate le quote per Paese - Atto esecutivo in Gazzetta: il 50% dei contingenti riservato ai partner ALS

30 giugno 2026

Acciaio Ue, pubblicate le quote per Paese

Atto esecutivo in Gazzetta: il 50% dei contingenti riservato ai partner ALS

di Stefano Gennari
Idrogeno, l’Ue approva il piano francese da 1 GW - Aiuti di Stato per sostenere la produzione low-carbon e accelerare la decarbonizzazione industriale Idrogeno, l’Ue approva il piano francese da 1 GW - Aiuti di Stato per sostenere la produzione low-carbon e accelerare la decarbonizzazione industriale

24 marzo 2026

Idrogeno, l’Ue approva il piano francese da 1 GW

Aiuti di Stato per sostenere la produzione low-carbon e accelerare la decarbonizzazione industriale

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 09/06/2026 | Brunori (Ferriera Valsabbia), Bucciarelli (Siderurgica Fiorentina)

 I nostri video

6 luglio 2026

Le interviste realizzate da Stefano Ferrari (siderweb) a Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia) e Filippo Bucciarelli (Siderurgica ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×