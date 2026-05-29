Carlo Mapelli è il nuovo presidente di AIM
Assume la guida dell'Associazione Italiana di Metallurgia per il biennio 2026-2028
29 maggio 2026
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