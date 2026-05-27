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Usa, output ancora in crescita

Positivo il confronto su base annua e il cumulato da inizio anno. Leggero rallentamento rispetto alla scorsa settimana

27 maggio 2026

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