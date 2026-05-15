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Flacks valuta un tavolo tecnico per il rilancio di Ilva

Nell’ipotesi coinvolti big della siderurgia ed esperti industriali e ambientali

15 maggio 2026

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