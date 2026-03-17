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Il Regno Unito prepara la stretta: dazi fino al 50% e nuove quote

La strategia punta a proteggere il settore siderurgico britannico; timori per l’impatto sull’industria a valle

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