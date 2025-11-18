SIDERWEB - La community dell'acciaio

Ex Ilva, meno fondi per il Dri e porta aperta ai privati

Dal miliardo iniziale restano circa 650 milioni: nuovo taglio da 280 milioni in legge di Bilancio

18 novembre 2025

Ex Ilva, spunta l’ipotesi Qatar Steel - Il produttore al centro dei rumor ha avviato in Algeria la Algerian Qatari Steel, che produce lunghi con un impianto Dri

13 novembre 2025

Ex Ilva, spunta l’ipotesi Qatar Steel

Il produttore al centro dei rumor ha avviato in Algeria la Algerian Qatari Steel, che produce lunghi con un impianto Dri

di Emanuele Norsa
Urso: crisi Ilva aggravata dal sequestro dell'altoforno - Nel question time alla Camera ha aggiunto che il Governo sta lavorando in sede Ue per nuove misure in tutela del settore

12 novembre 2025

Urso: crisi Ilva aggravata dal sequestro dell'altoforno

Nel question time alla Camera ha aggiunto che il Governo sta lavorando in sede Ue per nuove misure in tutela del settore

di Gianmario Leone
Tavolo ex Ilva, Urso: «Interessati Baku, Flacks, Bedrock e altro soggetto» - I sindacati abbandonano l’incontro anzitempo: «Piano corto che porterà alla chiusura»

12 novembre 2025

Tavolo ex Ilva, Urso: «Interessati Baku, Flacks, Bedrock e altro soggetto»

I sindacati abbandonano l’incontro anzitempo: «Piano corto che porterà alla chiusura»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, oggi il vertice Governo-sindacati sulla vendita - Ministro Urso: «Presenteremo lo stato sia dei negoziati sia dei lavori per la realizzazione del Dri a Taranto»

11 novembre 2025

Ex Ilva, oggi il vertice Governo-sindacati sulla vendita

Ministro Urso: «Presenteremo lo stato sia dei negoziati sia dei lavori per la realizzazione del Dri a Taranto»

di Gianmario Leone
Urso: la Costituzione non consente la nazionalizzazione dell'ex Ilva - «Altra cosa è che lo Stato partecipi alla gara e faccia un'offerta migliore di quella fatta eventualmente da privati»

8 novembre 2025

Urso: la Costituzione non consente la nazionalizzazione dell'ex Ilva

«Altra cosa è che lo Stato partecipi alla gara e faccia un'offerta migliore di quella fatta eventualmente da privati»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

27 ottobre 2025

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025
siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»